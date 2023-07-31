Деяким українцям не продовжили термін легального перебування в Польщі: кому саме

Після 31 липня деякі українці не отримали продовження легального перебування в Польщі. Це сталося через кінець стану епідемічної загрози, який поновлював візи та дозволи на проживання іноземців автоматично.

Відсьогодні деяким українцям не продовжили термін легального перебування у Польщі. На це вплинуло скасування стану епідемічної загрози COVID-19 у країні. Чому так сталося та яких саме категорій українців це стосується – читайте в матеріалі.

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Візи та дозволи на перебування більше не продовжують автоматично

Громадяни України у липні мали дві підстави, щоб легально перебувати на території Польщі. Одна з них – спеціальний закон щодо COVID-19, дія якого закінчилася 31 липня. Це означає, що візи та певні дозволи на проживання іноземців автоматично більше не продовжуватимуться.

Ще одна законна підстава для перебування – закон про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом. Згідно з ним, українським біженцям можна легально залишатися в Польщі до 4 березня 2024 року.

Легальне перебування відсьогодні не продовжили для людей, які:

перебувають у Польщі в рамках безвізового режиму;

живуть у Польщі за Шенгенською візою;

мають візу, яку видала інша держава Шенгену;

мають дозвіл на проживання, який видала інша держава Шенгену;

перебувають на підставі довгострокової візи, виданої іншою державою ЄС, яка не є країною Шенгенської зони;

перебувають на підставі дозволу на проживання, виданого іншою державою ЄС, що не входить до Шенгенської зони.

Водночас продовжуються:

терміни дії національних віз;

термін дії виду на тимчасове проживання;

термін виїзду з території Республіки Польща;

строки добровільного повернення, зазначені у рішеннях про зобов'язання іноземця повернутися;

терміни дії посвідки на проживання (карти побиту);

терміни дії польських документів, що засвідчують особу іноземця;

терміни дії дозволів на толероване перебування.

Якщо громадянин України має посвідку на тимчасове проживання, яка була чинна до 24 лютого 2022 року, то згідно із законом про COVID-19 – ця посвідка буде актуальною до 31 липня 2023 року. Проте дія цього документу все ж завершиться 4 березня 2024 року, оскільки чинності набирає спецзакон про допомогу громадянам України.

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