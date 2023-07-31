С сегодняшнего дня некоторым украинцам не продлили срок легального пребывания в Польше. На это повлияла отмена состояния эпидемической угрозы COVID-19 в стране. Почему так произошло и каких категорий украинцев это касается – читайте в материале.

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Визы и разрешения на пребывание больше не продлеваются автоматически

Граждане Украины в июле имели два основания, чтобы легально находиться на территории Польши. Одна из них – специальный закон о COVID-19, действие которого закончилось 31 июля. Это означает, что визы и разрешения на проживание иностранцев автоматически не будут продлеваться.

Еще одно законное основание для пребывания – закон о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом. Согласно ему, украинским беженцам можно легально оставаться в Польше до 4 марта 2024 года.

Легальное пребывание с сегодняшнего дня не продлили для людей, которые:

находятся в Польше в рамках безвизового режима;

живут в Польше по Шенгенской визе;

имеют визу, выданную другим государством Шенгена;

имеют вид на жительство, которое выдало другое государство Шенгена;

находятся на основании долгосрочной визы, выданной другим государством ЕС, не являющимся страной Шенгенской зоны;

находятся на основании вида на жительство, выданного другим государством ЕС, не входящим в Шенгенскую зону.

В то же время продолжаются:

сроки действия национальных виз;

срок действия вида на временное проживание;

срок выезда с территории Республики Польша;

сроки добровольного возвращения, указанные в решениях об обязательстве иностранца вернуться;

сроки действия вида на жительство (карты побыту);

сроки действия польских документов, удостоверяющих личность иностранца;

сроки действия разрешений на толерантное пребывание.

Если гражданин Украины имеет вид на временное проживание, действующий до 24 февраля 2022 года, то согласно закону о COVID-19 – этот документ будет актуален до 31 июля 2023 года. Однако его действие все же завершится 4 марта 2024 года, поскольку вступает в силу спецзакон о помощи гражданам Украины.

Украинцам, желающим остаться в Польше, нужно получить статус PESEL UKR. Все, что нужно знать о временной защите в Польше, мы рассказали в этом материале.