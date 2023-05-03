Зокрема, це означає, що візи та ППП (посвідку на постійне проживання) іноземців автоматично продовжуватись більше не будуть. Раніше після закінчення терміну, їх автоматично поновлювали.

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З 1 липня не продовжуватимуть автоматично візи та ППП

У Польщі з березня 2020 року є норма, яка продовжує дію національних віз та посвідок на проживання на період епідемічної загрози. Завдяки їй багато іноземців могли залишатися в країні навіть із простроченими документами.

Однак, через те, що режим епідемічної загрози скасовують з 1 липня, норма перестане діяти – всі продовжені візи та ППП втратять чинність протягом 30 днів. Тобто з серпня ці документи більше не діятимуть.

Законопроєкт вже готовий та опублікований на сайті Центру законодавства при уряді.

Польща надала громадянство рекордному числу українців у 2022

Польща спростила правила надання громадянства. Через це у 2022 році його отримало так багато осіб, зокрема українців.

У 2022 році громадянами Польщі стали близько 10 000 осіб. Серед них:

5 200 громадян України,

2 985 громадян Білорусі,

405 громадян Росії.

У 2021 році польські паспорти отримали 7 500 іноземців, в попередні роки – ще менше.