Супермаркети все ж не зможуть працювати у неділю: польський Сейм прийняв правки до закону

Сейм Польщі прийняв правки до закону, які посилюють заборону недільної торгівлі. Невдовзі більшість мереж супермаркетів, які використовували прогалину у законодавстві та відкривали у своїх магазинах неприбуткові відділення пошти, будуть змушені зачинятись у заборонені дні.

Акт про введення нових правил прийняв Сейм, однак документ ще повинен розглянути Сенат, а згодом підписати президент. Після цього зміни вступлять у дію.

Зверніть увагу Дві освіти у Польщі за стипендійними програмами та навчання в Іспанії: досвід українки

Що передбачають зміни у законодавстві

Згідно з новими змінами, працювати у неділю зможуть лише ті магазини та супермаркети, які доведуть, що прибуток від їх поштових послуг становить понад 50% загального доходу. Крім цього, прийнято правку, яка пояснює, хто зможе відчинятись у неділю серед ФОПів, які здійснюють реалізацію товарів та послуг.

Новий проєкт закону підтримали 272 депутати, 135 проголосували проти, а 37 – утримались. Цікаво, що разом із законопроєктом про посилення заборони, до Сейму подали проєкт закону про повне скасування заборони недільної торгівлі, однак його підтримала недостатня кількість посадовців.

Хто закриє свої магазини у неділю

Нагадаємо, що понад 20 мереж супермаркетів Польщі вирішили обхитрити законодавство, і відкрили у своїх магазинах відділення пошти, щоб мати змогу працювати у неділю. Зазвичай прибутки від поштових послуг у них мінімальні, тож зачинитись у вихідний день, згідно з новим законом, доведеться, зокрема, таким популярним мережам, як Biedronka, Dino та Kaufland.