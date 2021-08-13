Dino – роздрібна мережа, що реалізує продовольчі товари. Супермаркети Dino зазвичай розташовані в містах середнього та малого розміру, а також на периферії великих міст.

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Що відомо про роботу Dino у неділю

Відомо, що магазини, де будуть доступні покупки у неділю, відкриються у таких воєводствах Польщі:

Великопольському– 15 магазинів;

Сілезькому – 8 магазинів;

Любуському – 6 магазинів;

Нижньосілезькому – 5 магазинів;

Куявсько-Поморському – 3 магазини;

Вармінсько-Мазурському – 1 магазин;

Лодзінському – 1 магазин;

Мазовецькому – 1 магазин.

Нагадуємо, що багато поляків не в захваті від того, що магазини запроваджують недільні робочі дні. Майже 40% жителів Польщі виступають проти цієї тенденції. Вони вважають, що законодавчі органи повинні ввести додаткові заходи контролю на адресу таких магазинів.