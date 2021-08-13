Dino – роздрібна мережа, що реалізує продовольчі товари. Супермаркети Dino зазвичай розташовані в містах середнього та малого розміру, а також на периферії великих міст.

Дізнавайтеся також Самоідентифікація через мистецтво: як українка популяризує рідну культуру у Кракові

Що відомо про роботу Dino у неділю

Відомо, що магазини, де будуть доступні покупки у неділю, відкриються у таких воєводствах Польщі:

  • Великопольському– 15 магазинів;
  • Сілезькому – 8 магазинів;
  • Любуському – 6 магазинів;
  • Нижньосілезькому – 5 магазинів;
  • Куявсько-Поморському – 3 магазини;
  • Вармінсько-Мазурському – 1 магазин;
  • Лодзінському – 1 магазин;
  • Мазовецькому – 1 магазин.