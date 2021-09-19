Акт о введении новых правил принял Сейм, однако документ должен рассмотреть Сенат, а затем подписать президент. После этого изменения вступят в силу.

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Что предусматривают изменения в законодательстве

Согласно новым изменениям, работать в воскресенье смогут только те магазины и супермаркеты, которые докажут, что прибыль от их почтовых услуг составляет более 50% общего дохода. Кроме этого, принято правку, которая объясняет, кто сможет открываться в воскресенье среди ФЛП, которые осуществляют реализацию товаров и услуг.

Новый проект закона поддержали 272 депутата, 135 проголосовали против, а 37 – воздержались. Интересно, что вместе с законопроектом об усилении запрета, в Сейм подали проект закона о полной отмене запрета воскресной торговли, однако его поддержало недостаточное количество чиновников.

Кто закроет свои магазины в воскресенье

Напомним, что более 20 сетей супермаркетов Польши решили обойти законодательство, и открыли в своих магазинах отделения почты, чтобы иметь возможность работать в воскресенье. Обычно доходы от почтовых услуг в них минимальны, поэтому закрыться в выходной день, согласно новому закону, придется, в частности, таким популярным сетям, как Biedronka, Dino и Kaufland.