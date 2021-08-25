Kaufland – це відома німецька мережа гіпермаркетів. Всього у Польщі є 227 магазинів Kaufland.
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Коли закупи у Kaufland стануть доступними у неділю
З п'ятого вересня близько 30 магазинів Kaufland будуть відчиненими у неділю. Керівництво мережі повідомило, що це лише початок – і кількість точок, які працюватимуть у святкові дні, поступово зростатиме.
Про те, що Kaufland будуть надавати поштові послуги у своїх магазинах, стало відомо ще наприкінці травня. Проте, керівництво довго зважувало всі ризики, тому відтягнуло процес до вересня.