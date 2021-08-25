Kaufland – це відома німецька мережа гіпермаркетів. Всього у Польщі є 227 магазинів Kaufland.

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Коли закупи у Kaufland стануть доступними у неділю

З п'ятого вересня близько 30 магазинів Kaufland будуть відчиненими у неділю. Керівництво мережі повідомило, що це лише початок – і кількість точок, які працюватимуть у святкові дні, поступово зростатиме.

Про те, що Kaufland будуть надавати поштові послуги у своїх магазинах, стало відомо ще наприкінці травня. Проте, керівництво довго зважувало всі ризики, тому відтягнуло процес до вересня.

Як відомо, надавати послуги у неторговий день у Польщі почали також магазини Lidl, Biedronka, Żabka, Dino, Intermarche та багато інших популярних мереж. При цьому уряд шукає способи, як виправити прогалину у законодавстві, а близько 40% жителів Польщі виступили проти того, аби магазини працювали у неділю.

