Студентські знижки у Польщі: які з них доступні українцям

Близько 40 тисяч українців навчаються в університетах Польщі. Окрім якісної освіти, студенти вишів республіки отримують доступ до низки знижок та пільг.

Для того, щоб скористатись більшістю переваг, варто просто показати документ, який підтверджує статус студента польського закладу вищої освіти. Залишається лише дізнатись, де і на чому можна зекономити.

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Транспорт

Під час навчання в університетах Польщі студенти можуть подорожувати територією республіки залізничним транспортом, отримуючи знижку 51% від вартості звичайного квитка. Крім того, знижку можна поєднати з іншими акціями польської залізниці, тому вартість проїзду може стати ще нижчою. У міському громадському транспорті також діє знижка 50% на проїзні для студентів.

Усі ці пільги діють як для громадян Польщі, так і для іноземних студентів. Якщо ви здобуваєте вищу освіту в одній з інших країн ЄС або у США, ви також можете отримати знижку на транспорт у Польщі. Для цього необхідно мати міжнародний студентський квиток – ISIC.

Культурний відпочинок

У багатьох музеях та інших культурних закладах Польщі існують окремі ціни на вхідні квитки для студентів. Часто після підтвердження статусу студента вартість стає дуже символічною, а інколи вхід взагалі безкоштовний.

Пільгові квитки для студентів діють і у більшості кінотеатрів республіки. Крім того, знижки поширюються на платформи для прослуховування музики і перегляду фільмів, зокрема Spotify і Netflix.

У деяких книгарнях і канцелярських магазинах студенти польських вишів також можуть розраховувати на дешевші закупки.

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Спорт

Низка тренажерних залів, басейнів і аквапарків пропонують студентам абонементи і квитки за окремими тарифами. У Польщі можна оформити студентську картку BeActive, яка дає доступ до багатьох фітнес-клубів за невелику щомісячну плату.

Для більш пасивних – вболівальників спортивних змагань – існує студентська ціна на вхідні квитки на матчі й інші спортивні заходи.

Їжа і вечірки

Студентські їдальні пропонують обіди ледь не по собівартості. Зазвичай повноцінний обід у таких закладах коштує близько 10 – 12 злотих. Розважальні заклади і ресторани, своєю чергою, часто пропонують студентам знижки на свої послуги і продукти, особливо у так званий "студентський четвер".