Тривалість пропозиції – з 7 лютого по 16 квітня поточного року. Кожен покупець, який придбав товарів на визначену суму, автоматично стає претендентом на головний приз – квартиру або будинок у Польщі!

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Про лотерею

Щоб стати учасником, необхідно здійснити покупку з карткою Moja Biedronka; Сума покупки має становити щонайменше на 99 злотих; Після оплати чеку клієнт отримує лотерейний білет; За один день на свою картку покупець може отримати до 10 лотерейних білетів; Щотижня програма обиратиме 5 осіб, які виграють по 500 000 злотих, що необхідно витратити на покупку будинку чи квартири.

Зверніть увагу! Акція має певні обмеження, що стосуються товарів у чеку. Виняток становлять: алкогольні напої та тютюнові вироби, дитячі суміші та поповнення мобільного телефону. Ці позиції до суми покупки не зараховуватимуться.

Зауважують, що у розіграші братимуть участь лише голоси, отримані за покупки попереднього тижня. Перші переможці стануть відомі вже 16 лютого.