Для того, щоб скористатись більшістю переваг, варто просто показати документ, який підтверджує статус студента польського закладу вищої освіти. Залишається лише дізнатись, де і на чому можна зекономити.

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Транспорт

Під час навчання в університетах Польщі студенти можуть подорожувати територією республіки залізничним транспортом, отримуючи знижку 51% від вартості звичайного квитка. Крім того, знижку можна поєднати з іншими акціями польської залізниці, тому вартість проїзду може стати ще нижчою. У міському громадському транспорті також діє знижка 50% на проїзні для студентів.

Усі ці пільги діють як для громадян Польщі, так і для іноземних студентів. Якщо ви здобуваєте вищу освіту в одній з інших країн ЄС або у США, ви також можете отримати знижку на транспорт у Польщі. Для цього необхідно мати міжнародний студентський квиток – ISIC.

Культурний відпочинок

У багатьох музеях та інших культурних закладах Польщі існують окремі ціни на вхідні квитки для студентів. Часто після підтвердження статусу студента вартість стає дуже символічною, а інколи вхід взагалі безкоштовний.

Пільгові квитки для студентів діють і у більшості кінотеатрів республіки. Крім того, знижки поширюються на платформи для прослуховування музики і перегляду фільмів, зокрема Spotify і Netflix.

У деяких книгарнях і канцелярських магазинах студенти польських вишів також можуть розраховувати на дешевші закупки.

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Спорт

Низка тренажерних залів, басейнів і аквапарків пропонують студентам абонементи і квитки за окремими тарифами. У Польщі можна оформити студентську картку BeActive, яка дає доступ до багатьох фітнес-клубів за невелику щомісячну плату.

Для більш пасивних – вболівальників спортивних змагань – існує студентська ціна на вхідні квитки на матчі й інші спортивні заходи.

Їжа і вечірки

Студентські їдальні пропонують обіди ледь не по собівартості. Зазвичай повноцінний обід у таких закладах коштує близько 10 – 12 злотих. Розважальні заклади і ресторани, своєю чергою, часто пропонують студентам знижки на свої послуги і продукти, особливо у так званий "студентський четвер".