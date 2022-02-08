Чтобы воспользоваться большинством преимуществ, стоит просто показать документ, подтверждающий статус студента польского учреждения высшего образования. Остается только узнать, где и на чем можно сэкономить.

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Транспорт

Во время обучения в университетах Польши студенты могут путешествовать по территории республики железнодорожным транспортом, получая скидку 51% от стоимости обычного билета. Кроме того, скидку можно совместить с другими акциями польской железной дороги, поэтому стоимость проезда может оказаться еще ниже. В городском общественном транспорте также действует скидка 50% на проездные для студентов.

Все эти льготы действуют как для граждан Польши, так и для иностранных студентов. Если вы получаете высшее образование в одной из других стран ЕС или в США, вы также можете получить скидку на транспорт в Польше. Для этого необходимо иметь международный студенческий билет – ISIC.

Культурный отдых

Во многих музеях и других культурных заведениях Польши существуют отдельные цены на входные билеты для студентов. Часто после подтверждения статуса студента стоимость становится очень символичной, а иногда вход вообще бесплатный.

Льготные билеты для студентов действуют и в большинстве кинотеатров республики. Кроме того, скидки распространяются на платформы для прослушивания музыки и просмотра фильмов, в частности Spotify и Netflix .

В некоторых книжных и канцелярских магазинах студенты польских вузов также могут рассчитывать на более дешевые закупки.

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Спорт

Ряд тренажерных залов, бассейнов и аквапарков предлагают студентам абонементы и билеты по отдельным тарифам. В Польше можно оформить студенческую карту BeActive , которая дает доступ ко многим фитнес-клубам за небольшую ежемесячную плату.

Для более пассивных – болельщиков спортивных соревнований – существует студенческая цена на входные билеты на матчи и другие спортивные мероприятия.

Еда и вечеринки