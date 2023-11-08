Тому завжди варто перевірити перед поїздкою, чи не плануються страйки працівників у країні. Де та коли будуть страйки у листопаді – дізнайтеся далі!
Актуально Ускладнення на всіх 3 пунктах пропуску, – ДПСУ про ситуацію на кордоні після початку блокади
Страйки в Європі у листопаді
Співробітники національної державної залізниці Франції SNCF збираються страйкувати 8 листопада. Причина – несправедлива оплата праці. Цього дня у русі поїздів можуть бути перебої. Швидше за все, страйки пройдуть і пізніше протягом місяця, але інформації з цього приводу поки що немає.
У Лондоні страйки планують проводити працівники метро DLR. Рух між районами Канери-Уорф та Сіті може бути порушений 7-го, 8-го та вранці 9-го листопада.
В Італії великий страйк пройде 10-го числа у Мілані. Швидше за все, вплине вона на роботу автобусів, трамваїв та метро. 11-го планують страйк робітники високошвидкісних поїздів Italo – рейси можуть затримувати чи скасовувати.
В Іспанії мандрівників чекає ціла низка страйків від служби безпеки в аеропорту Аліканте. Вони вже анонсували дати до січня: 7, 10 – 12, 14, 17 – 19, 21, 24 – 26 та 28 листопада; 1 – 10, 12, 15 – 17, 19 та 22 – 31 грудня; 1 – 14 січня.
У Німеччині можуть бути проблеми з подорожами 9 листопада та в період різдвяних свят. Все через страйкування профспілки машиністів GDL. Торкнеться він залізничних рейсів.
Де та коли будуть страйки працівників у листопаді / Фото UnSplash
Страйки вже були у вересні та жовтні
У кількох країнах Євросоюзу транспортні профспілки вже проводили страйки протягом вересня. Це, стало головним фактором масових затримок в аеропортах та збоїв у роботі громадського транспорту у Франції, Великій Британії, Італії та Бельгії.
У жовтні також працівники певних країн, зокрема Іспанії, Лондона та Франції, оголосили про продовження страйків.