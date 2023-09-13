Працівники транспортної галузі страйкуватимуть у Франції, Великій Британії, Італії та Бельгії. Які дати в Європі можуть бути напруженими для подорожі – читайте далі.

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Франція

SNCTA, найбільша профспілка авіадиспетчерів Франції, закликає працівників до загальнонаціонального страйку 15 вересня та 13 жовтня. Організація активно критикує державні органи цивільної авіації, звинувачує їх у бездіяльності через різке зростання інфляції. Цей страйк може стати причиною скасування авіарейсів по всій Франції.

На додачу працівники метрополітену в Парижі погрожують страйком під час Чемпіонату світу з регбі. Він триватиме до 28 жовтня на стадіоні Стад де Франс. Зараз влада намагається домовитися з профспілками.

Велика Британія

Чергові страйки в аеропорту Лутон відбудуться 13 та 20 вересня. Персонал наземного обслуговування вимагає покращення умов праці та справедливого ставлення. Протестувати планують по 24 години.

Окремий страйк оголосили прибиральники цього аеропорту. Він триватиме аж 4 дні, починаючи з 20 вересня. Все через суперечку щодо оплати праці. А працівники парковки для автомобілів біля Лутона 20 вересня збираються страйкувати 48 годин. Це може викликати проблеми у пасажирів, які користуються особистим транспортом.

Літні страйки працівників аеропорту Лутон / Фото BBC

Італія

16 вересня авіадиспетчери по всій країні організовують восьмигодинний страйк. Тому цього дня можливі затримки або скасування рейсів з 10:00 до 18:00.

Наприкінці вересня також страйкуватимуть вантажники в аеропортах Італії. Тому 29 вересня можуть бути проблеми з багажем і затримками на реєстрації. Профспілки закликають до кращих робочих гарантій та підвищення зарплати вантажників.

А на 18 вересня анонсують протест працівників громадського транспорту Італії. Це може призвести до серйозних збоїв роботи метро, автобусів та трамваїв у великих містах.

Бельгія

Бельгійські пілоти авіакомпанії Ryanair попередили про страйки 14 – 15 вересня. У липні та серпні такі акції призвели до скасування сотень рейсів з аеропорту Шарлеруа. Члени профспілки попередили, що подібні страйки будуть повторюватись до жовтня 2024 року.