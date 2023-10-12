Страйки в Європі продовжуються і в жовтні

Очікується, що ці заплановані страйки призведуть до значних затримок і створять незручності для мандрівників і пасажирів. Розповідаємо, де та коли вони плануються.

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У Франції цієї п'ятниці, 13 жовтня, пройде великий страйк в аеропортах. Братимуть участь працівники паризьких Бове та Орлі та марсельського Провансу. Частина перельотів, швидше за все, не відбудеться. Пасажирам рекомендують наперед уточнити статуси своїх рейсів.

До страйку планують приєднатися і працівники метро. Вони ж збираються провести ще кілька страйків упродовж місяця. Усі подробиці мають з'явитись найближчим часом на сайті SNCF.

У лондонському аеропорту Хітроу планують страйкувати працівники багажної каруселі. Причому досить довго – 13 днів. Страйки відбудуться з 6 по 9 та з 20 по 30 жовтня. Швидше за все уникнути їх не вийде.

В Іспанії проблеми можуть виникнути у тих, хто має намір летіти через Аліканте. Співробітники приватної служби безпеки оголосили серію страйків через умови праці та зарплату. Графік страйків досить великий: 6 – 15, 17, 20 – 22, 24, 27 – 29 та 31 жовтня. Крім того, страйки триватимуть у листопаді, грудні та січні.

У жовтні знову можуть бути затримки та скасування рейсів через страйки​ / Фото UnSplash

Восени в Європі може бути транспортний колапс через страйки

У кількох країнах Євросоюзу транспортні профспілки вже проводили страйки протягом вересня. Це, стало головним фактором масових затримок в аеропортах та збоїв у роботі громадського транспорту.