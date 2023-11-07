Ця ситуація викликає серйозне занепокоєння, оскільки потенційно може перешкодити життєво важливому потоку гуманітарної та військової допомоги до кінця поточного року. Яка ситуація на польському кордоні зараз та через які пункти пропуску краще планувати маршрут – далі у матеріалі 24 Каналу!

Деталі Польсько-український кордон можуть перекрити до кінця року: що сталося

Черги на польському кордоні

Державна прикордонна служба України повідомила, що від 13-ї години 6 листопада рух вантажівок ускладнено на трьох найбільших пунктах пропуску:

Ягодин – Дорогуськ,

Краківець – Корчова,

Рава-Руська – Гребенне.

При чому проїзд блокується, як на в'їзд, так і на виїзд з України. Наприклад, якщо раніше один пункт пропуску міг оформити 200 транспортних засобів за добу, то сьогодні, ця кількість зменшилася до 28.

Ми працюємо у звичайному режимі. Все, що надають польські колеги, зокрема щодо вантажівок, то ми все забираємо,

– заявив прикордонник Василь Рожко.

У ДПСУ зауважують, що, попри страйк, вантажні автомобілі з вантажами безпекового та гуманітарного характеру, а також ті, що перевозять тварин, продукти, що швидко псуються тощо будуть пропускати через кордон. Щодо решти вантажівок, "організатори протесту планують пропускати по одному вантажному автомобілю на годину".

Чого вимагають польські перевізники?

Польські перевізники вимагають повернення дозвільної системи для українських перевізників. Вони наголошують, що рівень дозволів має бути таким, як до початку повномасштабного вторгнення, а саме – не більш як 200 000 дозволів на рік.

Також вони хочуть:

посилення для іноземних перевізників правила перевезень за ЄКМТ,

неможливість реєструвати компанії в Польщі, якщо фінанси компанії не на території ЄС,

окрему чергу в Є-черзі для авто на номерах ЄС,

окрему чергу на всіх кордонах для порожніх фур,

отримати доступ до системи "Шлях".

Що відомо про страйк польських перевізників на кордоні з Україною / Фото zahidnuy.kordon

Чи можна їхати через кордон зараз?

За повідомленнями ДПСУ, польські перевізники не мають наміру блокувати рух автобусів та легкового транспорту, однак черги все одно можуть бути більшими ніж зазвичай.

Для того, щоб не стояти годинами на пунктах пропуску та швидко перетнути кордон, варто попередньо перевірити стан черг та спланувати маршрут через найменш завантажений пропускний пункт. Це стосується обох напрямків, як на в'їзд, так і на виїзд з України.

Гарантований спосіб не стояти у чергах на кордоні – це скористатися залізничним сполученням. Наразі Україна сполучена залізницею з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Молдовою, Австрією та Чехією.

Реакція України на страйк польських перевізників