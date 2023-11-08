Поэтому всегда следует проверить перед поездкой, не планируются ли забастовки работников в стране. Где и когда будут забастовки в ноябре – узнайте дальше!

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Забастовки в Европе в ноябре

Сотрудники национальной государственной железной дороги Франции SNCF собираются бастовать 8 ноября. Причина – несправедливая оплата труда. В этот день в движении поездов могут быть перебои. Скорее всего, забастовки пройдут и позже в течение месяца, но информации на этот счет пока нет.

В Лондоне забастовки планируют проводить работники метро DLR. Движение между районами Канеры-Уорф и Сити может быть нарушено 7-го, 8-го и утром 9-го ноября.

В Италии большая забастовка пройдет 10-го числа в Милане. Скорее всего, повлияет она на работу автобусов, трамваев и метро. 11 планируют забастовку рабочие высокоскоростных поездов Italo – рейсы могут задерживать или отменять.

В Испании путешественников ждет целый ряд забастовок от службы безопасности в аэропорту Аликанте. Они уже анонсировали даты к январю: 7, 10 – 12, 14, 17 – 19, 21, 24 – 26 и 28 ноября; 1 – 10, 12, 15 – 17, 19 и 22 – 31 декабря; 1 – 14 января.

В Германии могут возникнуть проблемы с путешествиями 9 ноября и в период рождественских праздников. Все из-за забастовки профсоюза машинистов GDL. Коснется он железнодорожных рейсов.

Где и когда будут забастовки работников в ноябре / Фото UnSplash

Забастовки уже были в сентябре и октябре

В ряде стран Евросоюза транспортные профсоюзы уже проводили забастовки в течение сентября. Это стало главным фактором массовых задержек в аэропортах и сбоев в работе общественного транспорта во Франции, Великобритании, Италии и Бельгии.

В октябре также работники определенных стран, в том числе Испании, Лондона и Франции, объявили о продолжении забастовок.