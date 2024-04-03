Ідеально для весняного сіті-брейка: названо найпопулярніші напрямки Європи у 2024 році

3 квітня 2024, 16:29
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Джерело:

Express

Останніми роками концепція відпочинку у форматі сіті-брейк стає дедалі популярнішою. Люди, які живуть і працюють у напруженому ритмі, через брак можливості вирушити на тривалий відпочинок, беруть 2 – 3 дні відпустки.

Навіть кілька днів в іншому місті – вдала ідея для перезавантаження. І весна – чудовий час для цього.  Тому британська платформа з планування подорожей KAYAK склала список найпопулярніших міст Європи, куди туристи найчастіше намагаються вирватися на сіті-брейк.

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Очолило рейтинг найбільше місто Туреччини – Стамбул, яке пропонує туристам насичену програму для відпочинку і доступні ціни.

Це турецьке місто з багатою історією та унікальним положенням єдиного міста у світі, розташованого на двох континентах, внесено до списку найкращих напрямків для відвідування 2024 року для багатьох мандрівників,
– зазначив представник KAYAK.

Незалежно від того, чи хочете ви насолодитися кулінарією, яка бурхливо розвивається, залитими сонцем пляжними днями або ж дослідити стародавні руїни без літнього натовпу, Стамбул є ідеальним місцем для найрізноманітніших мрій про відпустку.

10 найпопулярніших міст для сіті-брейку навесні 2024 року

  1. Стамбул, Туреччина.
  2. Амстердам, Нідерланди.
  3. Париж, Франція.
  4. Барселона, Іспанія.
  5. Малага, Іспанія.
  6. Лісабон, Португалія.
  7. Аліканте, Іспанія.
  8. Рим, Італія.
  9. Дублін, Ірландія.
  10. Фару, Португалія.

Барселона – ідеальне місто для весняного сіті-брейку / Фото Unsplash

Куди вирушити на спокійний відпочинок у 2024 році?

У 2024 році туристична сфера планує вернутися на допандемійний рівень. Очікують, що у червні – вересні популярні курорти відвідають сотні тисяч туристів. Бронювати квитки та житло варто вже. Найвідвідуванішим містом у 2023 році став турецький Стамбул.

Деякі популярні міста, щоб боротися з туристами, запроваджують для них спеціальний податок. А в Амстердамі зібралися проводити спеціальний "тест".

Водночас залишилися у Європі й курорти, де ще можна відпочити без напливу туристів. Зокрема, й на території таких популярних країн як Хорватія, Італія, Іспанія, Греція.

Автор: Марта Касіянчук