Столицею моди та краси упродовж десятиліть залишається Париж. До речі, це – також найобговорюваніше та одне з найвідвідуваніших міст світу.

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Зауважують, що Париж є домівкою для понад 30 світових брендів. Щороку до французької столиці приїжджають мільйони туристів. А на Тижні моди з'їжджаються найвідоміші дизайнери, моделі, актори, музиканти з різних країн світу.

Лише в інстаграмі Париж має майже 6 мільйонів позначок. А легендарні Єлисейські поля – must visit для шопоголіків з різних країн світу.

На другому місці найкращих міст для шопінгу є Токіо. У столиці Японії – понад 2200 торгових центрів. Придбати там можна абсолютно все.

10 наймодніших міст світу

Загалом десятка наймодніших міст світу виглядає так:

Париж

Токіо

Дубай

Мілан

Стокгольм

Нью-Йорк

Сеул

Лондон

Маямі

Копенгаген

Берлін

Лос-Анджелес.

Очікують, що наплив туристів до цих міст лише зростатиме. Зокрема, туди влаштовують різноманітні шопінг-тури. Скориставшись цією послугою, можна не лише помилуватися красою міста, але й відвідати усі його найвідоміші торгові точки.