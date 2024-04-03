Столицею моди та краси упродовж десятиліть залишається Париж. До речі, це – також найобговорюваніше та одне з найвідвідуваніших міст світу.
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Зауважують, що Париж є домівкою для понад 30 світових брендів. Щороку до французької столиці приїжджають мільйони туристів. А на Тижні моди з'їжджаються найвідоміші дизайнери, моделі, актори, музиканти з різних країн світу.
Лише в інстаграмі Париж має майже 6 мільйонів позначок. А легендарні Єлисейські поля – must visit для шопоголіків з різних країн світу.
На другому місці найкращих міст для шопінгу є Токіо. У столиці Японії – понад 2200 торгових центрів. Придбати там можна абсолютно все.
10 наймодніших міст світу
Загалом десятка наймодніших міст світу виглядає так:
- Париж
- Токіо
- Дубай
- Мілан
- Стокгольм
- Нью-Йорк
- Сеул
- Лондон
- Маямі
- Копенгаген
- Берлін
- Лос-Анджелес.
Очікують, що наплив туристів до цих міст лише зростатиме. Зокрема, туди влаштовують різноманітні шопінг-тури. Скориставшись цією послугою, можна не лише помилуватися красою міста, але й відвідати усі його найвідоміші торгові точки.