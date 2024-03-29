Найвідвідуванішим містом у 2023 році став турецький Стамбул. Упродовж 12 місяців його відвідали понад 20 мільйонів туристів.

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Деякі міста страждають від кількості мандрівників. Справжнім "рекордсменом" є хорватський Дубровник. Особливу популярність він здобув після зйомок культового серіалу "Гра престолів". За даними експертів, на одного місцевого жителя там припадає 36 туристів.

Деякі популярні міста, щоб боротися з туристами, запроваджують для них спеціальний податок. А в Амстердамі зібралися проводити спеціальний "тест".

Де усамітнитися у Європі у 2024

Водночас залишилися у Європі й курорти, де ще можна відпочити без напливу туристів. Зокрема, й на території таких популярних країн як Хорватія, Італія, Іспанія, Греція.

Хорватія – острів Корчула. Там набагато тихіше, аніж на легендарному Хварі. Тим часом місцеві пейзажі за своєю красою геть не поступаються. Добратися на острів Корчула можна паромом з міста Спліт.

Греція – острів Аморгос. Ідеальна альтернатива розпіареним Міконасу та Санторіні. Острів має ідеальні для відпочинку пляжі та старовинну типово грецьку архітектуру. Добратися на Аморгос можна лише паромом.

Іспанія – Сан-Себастьян. Місто розташоване у знаменитій "Країні Басків". Там можна поєднати міський та морський відпочинок.

Італія – Іскія. Острів славиться своїми кришталевими пляжами, старовинною архітектурою та чудовою місцевою кухнею.