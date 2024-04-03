Навіть кілька днів в іншому місті – вдала ідея для перезавантаження. І весна – чудовий час для цього. Тому британська платформа з планування подорожей KAYAK склала список найпопулярніших міст Європи, куди туристи найчастіше намагаються вирватися на сіті-брейк.
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Очолило рейтинг найбільше місто Туреччини – Стамбул, яке пропонує туристам насичену програму для відпочинку і доступні ціни.
Це турецьке місто з багатою історією та унікальним положенням єдиного міста у світі, розташованого на двох континентах, внесено до списку найкращих напрямків для відвідування 2024 року для багатьох мандрівників,
– зазначив представник KAYAK.
Незалежно від того, чи хочете ви насолодитися кулінарією, яка бурхливо розвивається, залитими сонцем пляжними днями або ж дослідити стародавні руїни без літнього натовпу, Стамбул є ідеальним місцем для найрізноманітніших мрій про відпустку.
10 найпопулярніших міст для сіті-брейку навесні 2024 року
- Стамбул, Туреччина.
- Амстердам, Нідерланди.
- Париж, Франція.
- Барселона, Іспанія.
- Малага, Іспанія.
- Лісабон, Португалія.
- Аліканте, Іспанія.
- Рим, Італія.
- Дублін, Ірландія.
- Фару, Португалія.
Барселона – ідеальне місто для весняного сіті-брейку / Фото Unsplash
Куди вирушити на спокійний відпочинок у 2024 році?
У 2024 році туристична сфера планує вернутися на допандемійний рівень. Очікують, що у червні – вересні популярні курорти відвідають сотні тисяч туристів. Бронювати квитки та житло варто вже. Найвідвідуванішим містом у 2023 році став турецький Стамбул.
Деякі популярні міста, щоб боротися з туристами, запроваджують для них спеціальний податок. А в Амстердамі зібралися проводити спеціальний "тест".
Водночас залишилися у Європі й курорти, де ще можна відпочити без напливу туристів. Зокрема, й на території таких популярних країн як Хорватія, Італія, Іспанія, Греція.