Даже несколько дней в другом городе – удачная идея для перезагрузки. И весна – отличное время для этого. Поэтому британская платформа по планированию путешествий KAYAK составила список самых популярных городов Европы, куда туристы чаще всего пытаются вырваться на сити-брейк.

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Возглавил рейтинг самый большой город Турции – Стамбул, который предлагает туристам насыщенную программу для отдыха и доступные цены.

Это турецкий город с богатой историей и уникальным положением единственного города в мире, расположенного на двух континентах, внесен в список лучших направлений для посещения 2024 года для многих путешественников,

– отметил представитель KAYAK.

Независимо от того, хотите ли вы насладиться кулинарией, которая бурно развивается, залитыми солнцем пляжными днями или исследовать древние руины без летней толпы, Стамбул является идеальным местом для самых разнообразных мечтаний об отпуске.

10 самых популярных городов для сити-брейка весной 2024 года

Стамбул, Турция. Амстердам, Нидерланды. Париж, Франция. Барселона, Испания. Малага, Испания. Лиссабон, Португалия. Аликанте, Испания. Рим, Италия. Дублин, Ирландия. Фару, Португалия.

Барселона – идеальный город для весеннего сити-брейка / Фото Unsplash

Куда отправиться на спокойный отдых в 2024 году?

В 2024 году туристическая сфера планирует вернуться на допандемийный уровень. Ожидается, что в июне – сентябре популярные курорты посетят сотни тысяч туристов. Бронировать билеты и жилье стоит уже. Самым посещаемым городом в 2023 году стал турецкий Стамбул.

Некоторые популярные города, чтобы бороться с туристами, вводят для них специальный налог. А в Амстердаме собрались проводить специальный "тест".

В то же время остались в Европе и курорты, где еще можно отдохнуть без наплыва туристов. В частности, и на территории таких популярных стран как Хорватия, Италия, Испания, Греция.