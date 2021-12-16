Солодке святкування: українців в Азербайджані запрошують випікати "миколайчиків"

Посольство України в Азербайджані запросило українських дітей на майстер-клас з випікання традиційних передноворічних солодощів до Дня Святого Миколая. Захід відбудеться у суботу, 18 грудня.

Про це повідомило Посольство України в Азербайджані на своєму сайті. Для участі потрібна попередня реєстрація.

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Детальніше про подію

У суботу українських дітей в Азербайджані вчитимуть випікати особливі імбирні пряники – "миколайчики". Організатори додають, здавна напередодні новорічних свят в українських оселях по особливому готувалися до свята Миколая, адже, за легендами, саме святий Миколай є покровителем і захисником дітей. Тож за традиціями у цей день заведено готувати солодкі пригощання.

Навчатимуть юних учасників дійства також і розфарбовувати печиво за допомогою спеціальних харчових барвників.

Хоча до події можуть долучитися всі охочі, організатори зауважують, що кількість місць – обмежена.

, вшанувати святого Миколая цієї суботи запрошують українців у Фінляндії , а в Афінах відкрили виставку ялинкових прикрас, вироблених у львівській майстерні святого Миколая.

В Азербайджані запрошують на майстер-клас для дітей з нагоди свята Миколая / Зображення Посольство України в Азербайджанській Республіці

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