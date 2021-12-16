Об этом сообщило Посольство Украины в Азербайджане на своем сайте. Для участия требуется предварительная регистрация .

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В субботу украинских детей в Азербайджане будут учить выпекать особые имбирные пряники – "николайчики" . Организаторы добавляют, что издавна в канун новогодних праздников в украинских домах по особому готовились к празднику Николая ведь по легендам, именно святой Николай является покровителем и защитником детей. Поэтому по традиции в этот день принято готовить сладкие угощения.

Будут обучать юных участников действа также и раскрашивать печенье с помощью специальных пищевых красителей.

Хотя к мастер-классу могут присоединиться все желающие, организаторы отмечают, что количество мест ограничено.

Кроме того , почтить святого Николая в эту субботу приглашают украинцев в Финляндии , а в Афинах открыли выставку елочных украшений, произведенных во львовской мастерской святого Николая.

В Азербайджане приглашают на мастер-класс для детей по случаю праздника Николая / Изображение Посольство Украины в Азербайджанской Республике

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