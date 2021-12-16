Об этом сообщило Посольство Украины в Азербайджане на своем сайте. Для участия требуется предварительная регистрация.
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В субботу украинских детей в Азербайджане будут учить выпекать особые имбирные пряники – "николайчики". Организаторы добавляют, что издавна в канун новогодних праздников в украинских домах по особому готовились к празднику Николая ведь по легендам, именно святой Николай является покровителем и защитником детей. Поэтому по традиции в этот день принято готовить сладкие угощения.
Будут обучать юных участников действа также и раскрашивать печенье с помощью специальных пищевых красителей.
Хотя к мастер-классу могут присоединиться все желающие, организаторы отмечают, что количество мест ограничено.
В Азербайджане приглашают на мастер-класс для детей по случаю праздника Николая / Изображение Посольство Украины в Азербайджанской Республике
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