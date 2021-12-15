О шале с украинскими изделиями проинформировала общественная организация PromoUkraïna в фейсбуке. Сама ярмарка расположена на площади Клебер.
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Приходите к нашему шале на украинские вкусности,
– приглашают организаторы в сообщении.
В рождественском меню этого года представлены украинский борщ и вареники. Вырученные средства будут направлены на помощь детям, семьи которых пострадали в результате боевых действий на Востоке Украины, а также частично на другие благотворительные направления.
К слову, украинцы уже не в первый раз участвуют в вышеупомянутой ярмарке.
Украинцы торговали варениками и борщом на ярмарке в Страсбурге / Фото фейсбук PromoUkraïna