Кросівки та поло: який вигляд має змінена форма бортпровідників-чоловіків SkyUp
Джерело:Avianews.com
Українська авіакомпанія SkyUp у 2023 році оновить форму бортпровідників-чоловіків. Лоукостер додасть до неї футболки поло та кросівки.
SkyUp показав, як змінить форму бортпровідників-чоловіків
SkyUp також замінить у чоловічій формі штани та піджак. Вони отримають кежуал-стиль, головними рисами якого є зручність та практичність.
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Ключовий колір нової чоловічої форми – темно-синій з невеликими помаранчевими та блакитними смужками на футболках поло.
Нова форма бортпровідників-чоловіків SkyUp / Фото SkyUp
Нову форму для бортпровідників SkyUp відшиває українське підприємство, яке розташоване у Чернігові. Українська авіакомпанія планує видати своїм бортпровідникам оновлену форму вже до кінця літа.
В SkyUp зазначають, що хоча рішення оновити форму під час війни може здаватися непріоритетним завданням, авіаперевізник хоче підтримати свої екіпажі та українських виробників одягу.
SkyUp змінив форму своїх екіпажів / Фото SkyUp
У 2021 році українська авіакомпанія SkyUp революційно оновила форму бортпровідників-жінок. Для них дизайнери розробили оранжеві костюми спортивного крою зі штанами.
Замість черевиків елементом жіночої форми SkyUp зробив білі кросівки Nike Air 720.
Бортпровідники SkyUp у новій формі / Фото SkyUp
Пасажири, які бояться літати, можуть зателефонувати пілотам
Група американських пілотів розпочала сервіс Dial A Pilot. Через нього пасажири, які бояться літати, можуть зателефонувати льотчикам і поставити питання, які їх бентежать.
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