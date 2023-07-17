Кросівки та поло: який вигляд має змінена форма бортпровідників-чоловіків SkyUp

Українська авіакомпанія SkyUp у 2023 році оновить форму бортпровідників-чоловіків. Лоукостер додасть до неї футболки поло та кросівки.

SkyUp показав, як змінить форму бортпровідників-чоловіків

SkyUp також замінить у чоловічій формі штани та піджак. Вони отримають кежуал-стиль, головними рисами якого є зручність та практичність.

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Ключовий колір нової чоловічої форми – темно-синій з невеликими помаранчевими та блакитними смужками на футболках поло.

Нова форма бортпровідників-чоловіків SkyUp / Фото SkyUp

Нову форму для бортпровідників SkyUp відшиває українське підприємство, яке розташоване у Чернігові. Українська авіакомпанія планує видати своїм бортпровідникам оновлену форму вже до кінця літа.

В SkyUp зазначають, що хоча рішення оновити форму під час війни може здаватися непріоритетним завданням, авіаперевізник хоче підтримати свої екіпажі та українських виробників одягу.

SkyUp змінив форму своїх екіпажів / Фото SkyUp

У 2021 році українська авіакомпанія SkyUp революційно оновила форму бортпровідників-жінок. Для них дизайнери розробили оранжеві костюми спортивного крою зі штанами.

Замість черевиків елементом жіночої форми SkyUp зробив білі кросівки Nike Air 720.

Бортпровідники SkyUp у новій формі / Фото SkyUp

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