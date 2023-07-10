Пасажири можуть зателефонувати пілотам і поговорити про політ

Ідея проєкту з'явилася в американця Кайла, який щоразу перед рейсом своєї своячки пояснював їй, як влаштовані польоти, турбулентність та літаки. Виявилось, що з цим стикаються й інші пілоти. Так і розпочалася робота над сервісом.

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Cue Dial A Pilot, сервіс, запущений цього року, де пасажири можуть спілкуватися віч-на-віч з пілотом, щоб дізнатися все про свій політ.

Мені зрозуміло, що є багато людей, які бояться літати, і просто не дуже цього розуміють. І по той бік цього багато людей. Пілоти, які це добре розуміють, люблять спілкуватися з пасажирами і були б раді бути доступними,

– каже Кайл.

Послуга проста – в се, що вам потрібно зробити, це зайти на їхній вебсайт dialapilot.com і замовити 15-хвилинний дзвінок у зручний для вас час. За 50 доларів вас з'єднають з пілотом, який керуватиме будь-яким літаком – від літаків 747 до приміських літаків.

Найпоширеніші запитання, каже Кайл, стосуються турбулентності та того, що станеться з літаком, якщо двигун відмовить.

За його словами, турбулентність, безумовно, є номером один, і вона зводиться до відсутності розуміння того, чому відбувається турбулентність і що її спричиняє. Щодо відмови двигуна, то Кайл пояснив, що існує кілька систем, які гарантують, що літак може безпечно продовжити свою подорож.