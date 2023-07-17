SkyUp показал, как изменит форму бортпроводников-мужчин
SkyUp также заменит в мужской форме брюки и пиджак. Они получат кэжуал-стиль, главными чертами которого есть удобство и практичность.
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Ключевой цвет новой мужской формы – темно-синий с небольшими оранжевыми и голубыми полосками на футболках поло.
Новая форма бортпроводников-мужчин SkyUp / Фото SkyUp
Новую форму для бортпроводников SkyUp отшивает украинское предприятие, расположенное в Чернигове. Украинская авиакомпания планирует выдать своим бортпроводникам обновленную форму уже к концу лета.
В SkyUp отмечают, что, хотя решение обновить форму во время войны может казаться неприоритетной задачей, авиаперевозчик хочет поддержать свои экипажи и украинских производителей одежды.
SkyUp сменил форму своих экипажей / Фото SkyUp
В 2021 году украинская авиакомпания SkyUp революционно обновила форму бортпроводников-женщин. Для них дизайнеры разработали оранжевые костюмы спортивного кроя с брюками.
Вместо ботинок элементом женской формы SkyUp сделал белые кроссовки Nike Air 720.
Бортпроводники SkyUp в новой форме / Фото SkyUp
Пассажиры, которые боятся летать, могут позвонить пилотам
Группа американских пилотов приступила к сервису Dial A Pilot. Из-за него пассажиры, которые боятся летать, могут позвонить летчикам и задать вопросы, смущающие их.
Услуга проста – все, что вам нужно сделать, это зайти на их вебсайт dialapilot.com, и заказать 15-минутный звонок в удобное для вас время. За 50 долларов вас соединят с пилотом, который будет управлять любым самолетом – от самолетов 747 до пригородных самолетов.