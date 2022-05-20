Так, частина польських компаній була пов'язана з російським бізнесом, тому після 24 лютого керівництво таких підприємств у Польщі було вимушене переглянути організацію роботи та ведення бізнесу загалом.

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Насамперед зміни у роботі торкнулися тих підприємств, які займалися виготовленням та постачанням товарів і технологій подвійного призначення. Тому профільним компаніям довелося шукати нових партнерів та ринки збуту. Крім цього, вимушеним кроком було скорочення штату працівників. Тож без роботи залишилося багато українських чоловіків, на яких припадала значна частка робочої сили на заводах металургійної та важкої промисловості.

Проте, як кажуть фахівці, українці швидко знайшли роботу на інших підприємствах Польщі – в логістиці, на підприємствах харчової промисловості або в автопромі.

Ба більше, після початку війни в Україні кількість вакансій, які популярні серед чоловіків, у Польщі зросла на 15 – 20%. Крім цього, створився й дефіцит робочої сили, позаяк багато українських чоловіків стали повертатися до України, аби захищати свої землі від російських окупантів. Тож проблем з вибором місця праці для чоловіків в Польщі немає.

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Робота, яка вимагає фізичної праці, може приносити українським чоловікам в Польщі прибуток приблизно 3,5 – 4 тисячі злотих на місяць (23 – 26,5 тисячі гривень). Разом з тим, на польському ринку праці збільшилася кількість вакансій для жінок, оскільки роботодавці змушені переформатовувати роботу підприємств під працевлаштування українок, які змушені були покинути Україну через війну.

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