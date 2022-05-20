Так, часть польских компаний была связана с российским бизнесом, поэтому после 24 февраля руководство таких предприятий в Польше вынуждено было пересмотреть организацию работы и ведение бизнеса в целом.

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Прежде всего, изменения в работе коснулись тех предприятий, которые занимались изготовлением и поставкой товаров и технологий двойного назначения. Потому профильным компаниям пришлось находить новых партнеров и рынки сбыта. Кроме того, вынужденным шагом было сокращение штата работников. Поэтому без работы остались многие украинские мужчины, на которых приходилась значительная часть рабочей силы на заводах металлургической и тяжелой промышленности.

Однако, как говорят специалисты, украинцы быстро нашли работу на других предприятиях Польши – в логистике, на предприятиях пищевой промышленности или в автопроме.

Более того, после начала войны в Украине количество вакансий, которые популярны среди мужчин, в Польше выросло на 15 – 20%. Кроме этого, создался и дефицит рабочей силы, так как многие украинские мужчины стали возвращаться в Украину, чтобы защищать свои земли от российских оккупантов. Так что проблем с выбором места работы для мужчин в Польше нет.

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Работа, требующая физического труда, может приносить украинским мужчинам в Польше прибыль около 3,5 – 4 тысяч злотых в месяц (23 – 26,5 тысячи гривен). Вместе с тем, на польском рынке труда увеличилось количество вакансий для женщин, поскольку работодатели вынуждены переформатировать работу предприятий под трудоустройство украинок, вынужденных покинуть Украину из-за войны.

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