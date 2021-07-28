Загалом за шість місяців 2021 року польські прикордонники не пропустили 10 368 громадян України. За той самий період у 2020 році українці отримали 17 109 відмов. Ці цифри озвучили польські прикордонники.

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Дані Прикордонної служби Польщі

З січня по червень включно на польсько-українському кордоні не погодили в'їзд 11 704 іноземців. Це на 33% менше, ніж було у першій частині 2020 року.

Водночас за нелегальний перетин українсько-польського кордону чи таку спробу у першому півріччі цього року польські прикордонники затримали 2 466 українців. Ця цифра є втричі більшою, ніж результат минулого року (тоді затриманих осіб було 813).

За перші шість місяців 2021 року польські прикордонники також затримали чимало громадян України, які намагалися перетнути кордон з Польщею з підробленими документами. Таких людей було 1968. Це майже увосьмеро більше, ніж у 2020 році (тоді виявили 266 спроб нелегального перетину кордону).

Крім того, 983 українців були затриманими за нелегальне перебування протягом першого півріччя поточного року. Але у минулому періоді таких осіб було втричі більше – 3 133.