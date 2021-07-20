Про власний життєвий шлях розповіла українка Олена з селища Первомайське, що на Миколаївщині, у відеопроєкті сервісу грошових переказів TransferGo "Українці за кордоном". Дівчина вже 7 років мешкає у Польщі, і встигла за цей час попрацювати швачкою, далекобійницею, стати мамою та придбати власне житло.

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Що відомо про відеопроєкт "Українці за кордоном"

"Українці за кордоном" – це відеопроєкт, створений компанією TransferGo, яка займається міжнародними грошовими онлайн-переказами, зокрема з Європи в Україну. Ініціатива має на меті розповісти натхненні історії українських мігрантів, які мешкають за кордоном, та те, як вони досягли успіху на чужині, через що їм довелось пройти.

Компанія TransferGo не тільки забезпечує надійні та швидкі міжнародні перекази коштів, але й прагне допомагати українським мігрантам. Тому у сервісу є професійна служба підтримки, яка розмовляє 9 мовами, зокрема українською та російською. Окрім цього, компанія випускає корисні довідники про легалізацію у різних країнах Європейського Союзу, а зараз вирішила розпочати й окремий мотиваційний відеопроєкт.

Ми часто спілкуємось з українськими мігрантами, які є клієнтами TransferGo. І добре знаємо, що у кожного з них є що розповісти та поділитись своїм досвідом життя за кордоном. Ми розуміємо, які у них потреби, бажання, мрії та страхи. Саме тому у нас і народилась ідея такого проєкту. Ми хочемо, щоб ці історії надихнули українців у всьому світі на здійснення їх мрій! Не зупинятись, вірити в краще і бути впевненими у своїх силах, навіть за тисячі кілометрів від рідного дому,

– описує мету проєкту менеджер з маркетингу компанії TransferGo Юрій Синенький.

Грошові перекази з TransferGo / Скриншот сайту TransferGo

Історія Олени

З Первомайського до невеличкого польського містечка Піла Олена переїхала 7 років тому. Батько дівчини мав картку поляка, оскільки народився у Польщі, тож з легалізацією проблем не було. В один момент Олена просто зібрала невеличку валізу з мінімальним набором речей, покинула Первомайське та виїхала у Польщу.

Польської мови дівчина не знала, тож складнощі розпочались під час пошуку роботи, яка б приносила гроші та дозволила претендувати на карту сталого побиту (документ, який дає можливість іноземцям перебувати у Польщі протягом тривалого часу). Українка дзвонила у всі можливі компанії, і згодом натрапила на підприємство, яке займається пошиттям матрасів.

Працевлаштування у Польщі

Дівчина вирішила бути наполегливою, тож прийшла прямо в офіс компанії та попросила покликати директора.

Я одразу сказала, що не можу добре говорити польською, не вмію шити те, що вони шиють, але пообіцяла: дайте мені три дні, і я гарантую, що навчусь,

– згадує українка.

Дівчині дали шанс спробувати себе, тож вже наступного дня вона приступила до роботи. Однак на цьому амбітна українка не зупинилась.

Олена влаштувалась на роботу швачкою / Фото TransferGo

Нова робота

Одразу за парканом швейного підприємства розташовувався екзаменаційний пункт для водіїв, де можна було отримати водійське посвідчення. У дівчини вже була категорія В, однак вона вирішила спробувати себе у ролі далекобійниці, тож здала на права нової категорії.

Згодом Олена звернулась у голландську фірму, яка займається вантажними перевезеннями. Після 20 годин навчання, українку взяли на роботу водієм вантажівки.

Я взяла руль в руки, наче своє життя, яке почала вести туди, куди мені хотілось, у бажаному напрямку,

– ділиться Олена.

Українка почала кермувати вантажівкою / Фото TransferGo

Як живе Олена зараз

Олена не шкодує про жодний крок, який вона здійснила у своєму житті. Кожен досвід допоміг дівчині дійти туди, де вона зараз. Сьогодні українка перебуває у декретній відпустці й виховує сина. Вона отримала грант від Європейського Союзу на фінансування бізнесу та відкрила власну справу у галузі пошиву постільної білизни.

Олена взяла в іпотеку власний будинок. До неї у Польщу переїхала мама, яка зараз допомагає по господарству. В Україні у дівчини залишилась рідна сестра.

Юрій Синенький з TransferGo у гостях в Олени / Фото TransferGo

Українка стверджує, що у Польщі вона зараз не тільки фізично, але й душею та серцем. Олена радить українцям не боятися, брати власне життя у свої руки та йти напряму до мрії, залишаючись вірними принципам та амбіціям.

Інтерв'ю з Оленою: дивіться відео проєкту "Українці за кордоном" від TransferGo