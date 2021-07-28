Такі дані повідомила Прикордонна служба Польщі. Також відомо, що зараз в Польщі перебувають близько 1,5 мільйона українців.

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Скільки людей виїхали до Польщі за останнє півріччя

У першому півріччі цього року 1 870 387 громадян України емігрували до Польщі. Це на 23% менше, ніж за такий самий минулорічний період. У 2020 році 2 428 087 українців виїхали до Польщі у перші шість місяців.

Водночас на 13% збільшилася кількість транспортних засобів, що перетинали польський кордон у досліджувальному періоді. 1 450 000 машин вирушили до Польщі за цей час.

Найбільше збільшився рух автобусів – на 53% (на понад 50 000 авто).

Вантажівок – на 23% (більше, ніж на 431 000 одиниць).

Особистого автотранспорту – на 8% (понад 964 000 авто).

При цьому українці та громадяни третіх країн становили майже 94% від усіх осіб, які перетнули кордон, а громадяни Польщі – понад 6%.

Також нагадуємо, що потрібно знати українцям про техогляд авто перед польським кордоном.