Всего за шесть месяцев 2021 года польские пограничники не пропустили 10 368 граждан Украины. За тот же период в 2020 году украинцы получили 17 109 отказов. Эти цифры озвучили польские пограничники.

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Данные Пограничной службы Польши

С января по июнь включительно на польско-украинской границе не согласовали въезд 11 704 иностранцев. Это на 33% меньше, чем было в первой части 2020 года.

В то же время за нелегальное пересечение украинско-польской границы или такую ​​попытку в первом полугодии этого года польские пограничники задержали 2 466 украинцев. Эта цифра в три раза больше, чем результат прошлого года (тогда задержанных лиц было 813).

За первые шесть месяцев 2021 года польские пограничники также задержали многих граждан Украины, которые пытались пересечь границу с Польшей с поддельными документами. Таких людей было 1 968. Это почти в восемь раз больше, чем в 2020 году (тогда обнаружили 266 попыток нелегального пересечения границы).

Кроме того, 983 украинцев были задержанными за нелегальное пребывание в течение первого полугодия текущего года. Но в прошлом периоде таких лиц было втрое больше – 3 133.