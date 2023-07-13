Скільки європейські країни витратили на прихисток українців: суми вражають

За даними Кільського університету, європейські країни вже витратили на прихисток для українців близько 43 мільярдів євро. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Серед європейських країн, які приймають українців, найбільшу суму коштів витратила Польща, що складає понад 12 мільярдів євро. На другому місці – Німеччина. Її витрати на українських шукачів притулку сягнули майже 11 мільярдів євро.

Значні суми грошей виділили для українців:

Чехія – 2,94 мільярда євро;

– 2,94 мільярда євро; Іспанія – 2,24 мільярда євро;

– 2,24 мільярда євро; Франція – 2,04 мільярди євро;

– 2,04 мільярди євро; Румунія – 1,26 мільярда євро;

– 1,26 мільярда євро; Швейцарія – 1,16 мільярда євро;

– 1,16 мільярда євро; Італія – 1,15 мільярда євро.

Також у дослідженні зазначається, що великий внесок у допомогу українцям зробили звичайні громадяни європейських країн.

Які країни ЄС прийняли найбільше українців?

За останніми даними Євростату, станом на червень 2023 року понад 4 мільйони неєвропейських громадян шукали притулку в країнах ЄС через вторгнення Росії в Україну. Їм було надано тимчасовий захист.

Основними країнами, які приймали українців, стали:

Німеччина – (1 111 590 осіб або 28% від загальної кількості втікачів від війни); Польща – 991 375 особами (25%); Чехія – 340 090 особами (8%).

Проте було кілька країн, де за цей період кількість осіб під тимчасовим захистом зменшилася. У Польщі кількість осіб, які отримали тимчасовий захист, зменшилася на 3 660 осіб. Подібним чином у Португалії зафіксовано зменшення на 470 осіб, а у Франції – на 170 осіб.