Скільки європейські країни витратили на прихисток українців: суми вражають

13 липня 2023, 13:34
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Джерело:

Мінреінтеграції

Рятуючись від війни, значна частина українців знайшла прихисток у країнах Європи. Держави ЄС надають українцям житло, медичну допомогу, освітні послуги, а також забезпечують продуктами та засобами першої необхідності.

На прихисток витратили понад 43 мільярди євро

За даними Кільського університету, європейські країни вже витратили на прихисток для українців близько 43 мільярдів євро. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Серед європейських країн, які приймають українців, найбільшу суму коштів витратила Польща, що складає понад 12 мільярдів євро. На другому місці – Німеччина. Її витрати на українських шукачів притулку сягнули майже 11 мільярдів євро.

Значні суми грошей виділили для українців:

  • Чехія – 2,94 мільярда євро;
  • Іспанія – 2,24 мільярда євро;
  • Франція – 2,04 мільярди євро;
  • Румунія – 1,26 мільярда євро;
  • Швейцарія – 1,16 мільярда євро;
  • Італія – 1,15 мільярда євро.

Також у дослідженні зазначається, що великий внесок у допомогу українцям зробили звичайні громадяни європейських країн.

Які країни ЄС прийняли найбільше українців?

За останніми даними Євростату, станом на червень 2023 року понад 4 мільйони неєвропейських громадян шукали притулку в країнах ЄС через вторгнення Росії в Україну. Їм було надано тимчасовий захист.

Основними країнами, які приймали українців, стали:

  1. Німеччина – (1 111 590 осіб або 28% від загальної кількості втікачів від війни);
  2. Польща – 991 375 особами (25%);
  3. Чехія – 340 090 особами (8%).

Проте було кілька країн, де за цей період кількість осіб під тимчасовим захистом зменшилася. У Польщі кількість осіб, які отримали тимчасовий захист, зменшилася на 3 660 осіб. Подібним чином у Португалії зафіксовано зменшення на 470 осіб, а у Франції – на 170 осіб.

Зауважимо, наприклад, поляки зберігають позитивне ставлення до українців і через півтора року повномасштабної війни. Більшість громадян Польщі згодні, щоб українські біженці залишилися в країні на роки.
Автор: Марта Касіянчук