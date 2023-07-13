На прихисток витратили понад 43 мільярди євро
Читайте також Вступ до НАТО та ЄС: що мотивує українців повертатися з Польщі
Серед європейських країн, які приймають українців, найбільшу суму коштів витратила Польща, що складає понад 12 мільярдів євро. На другому місці – Німеччина. Її витрати на українських шукачів притулку сягнули майже 11 мільярдів євро.
Значні суми грошей виділили для українців:
- Чехія – 2,94 мільярда євро;
- Іспанія – 2,24 мільярда євро;
- Франція – 2,04 мільярди євро;
- Румунія – 1,26 мільярда євро;
- Швейцарія – 1,16 мільярда євро;
- Італія – 1,15 мільярда євро.
Також у дослідженні зазначається, що великий внесок у допомогу українцям зробили звичайні громадяни європейських країн.
Які країни ЄС прийняли найбільше українців?
За останніми даними Євростату, станом на червень 2023 року понад 4 мільйони неєвропейських громадян шукали притулку в країнах ЄС через вторгнення Росії в Україну. Їм було надано тимчасовий захист.
Основними країнами, які приймали українців, стали:
- Німеччина – (1 111 590 осіб або 28% від загальної кількості втікачів від війни);
- Польща – 991 375 особами (25%);
- Чехія – 340 090 особами (8%).
Проте було кілька країн, де за цей період кількість осіб під тимчасовим захистом зменшилася. У Польщі кількість осіб, які отримали тимчасовий захист, зменшилася на 3 660 осіб. Подібним чином у Португалії зафіксовано зменшення на 470 осіб, а у Франції – на 170 осіб.