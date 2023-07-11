Міграційна платформа EWL проаналізувала євроатлантичні прагнення українців у Польщі в дослідженні "‎Громадяни України на польському ринку праці. Нові виклики та перспективи". Більшість респондентів виступають за приєднання до Північноатлантичного альянсу, повідомляє 24 Канал.

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Хочуть повернутися

Українці готові повертатися з Польщі після війни і розраховують на членство України в НАТО та Євросоюзі:

43% воєнних біженців та 40% трудових мігрантів висловили готовність повертатися, якщо Україна приєднається до Північноатлантичного альянсу.

воєнних біженців та трудових мігрантів висловили готовність повертатися, якщо Україна приєднається до Північноатлантичного альянсу. 51% біженців та 67% економічних мігрантів назвали найбільшою мотивацією для повернення додому вступ України до Європейського союзу.

Євроатлантичний вибір громадян України матиме значний вплив на розвиток української економіки. Перспектива інтеграції в НАТО надає більшу безпеку, що приваблює технології, інвесторів і сприяє стабільному бізнес-середовищу. Вступ до ЄС відкриває двері для доступу до європейського ринку,

– коментує результати дослідження голова правління Міграційної платформи EWL Анджей Коркус.

Він також додав, що під час життя в Польщі українські трудові мігранти, а потім і біженці, змогли на власному досвіді переконатися, які переваги дає членство країни в ЄС та НАТО.

Серед інших факторів, які мотивують повертатися, українці також називають економічні питання: підвищення зарплат та покращення умов праці. А ще для них важливі сімейні аспекти, як можливість возз'єднатися з рідними, які залишилися в Україні.