Сколько европейские страны потратили на прием украинцев: суммы поражают
Источник:Минреинтеграции
Спасаясь от войны, значительная часть украинцев нашла убежище в странах Европы. Государства ЕС предоставляют украинцам жилье, медицинскую помощь, образовательные услуги, а также снабжают продуктами и средствами первой необходимости.
На убежище потратили более 43 миллиардов евро
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Среди европейских стран, принимающих украинцев, наибольшую сумму средств потратила Польша, что составляет более 12 миллиардов евро На втором месте – Германия. Ее расходы на украинских искателей убежища составили почти 11 миллиардов евро.
Значительные суммы денег выделили для украинцев:
- Чехия – 2,94 миллиарда евро;
- Испания – 2,24 миллиарда евро;
- Франция – 2,04 миллиарда евро;
- Румыния – 1,26 миллиарда евро;
- Швейцария – 1,16 миллиарда евро;
- Италия – 1,15 миллиарда евро.
Также в исследовании отмечается, что большой вклад в помощь украинцам внесли обычные граждане европейских стран.
Какие страны ЕС приняли больше всего украинцев?
По последним данным Евростата, по состоянию на июнь 2023 года более 4 миллионов неевропейских граждан искали убежища в странах ЕС из-за вторжения России в Украину. Им была предоставлена временная защита.
Основными странами, принимавших украинцев, стали:
- Германия – (1 111 590 человек или 28% от общего числа беглецов от войны);
- Польша – 991 375 человек (25%);
- Чехия – 340 090 человек (8%).
Однако было несколько стран, где за этот период количество лиц под временной защитой уменьшилось. В Польше количество лиц, получивших временную защиту, уменьшилось на 3 660 человек. Подобным образом в Португалии зафиксировано уменьшение на 470 человек, а во Франции – на 170 человек.Заметим, например, поляки сохраняют положительное отношение к украинцам и через полтора года полномасштабной войны. Большинство граждан Польши согласны, чтобы украинские беженцы остались в стране на годы.