Найбільше українців прийняла Німеччина. Хто ще потрапив до цього переліку – дізнайтеся нижче!
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Які країни прийняли найбільше біженців?
Свіжі дані Євростату показують, що основними країнами, які приймали українців, стали:
- Німеччина – (1 111 590 осіб або 28% від загальної кількості втікачів від війни);
- Польща – 991 375 особами (25%);
- Чехія – 340 090 особами (8%).
Порівняно з кінцем квітня 2023 року станом на кінець травня кількість бенефіціарів тимчасового захисту з України в ЄС зросла на 57 300 осіб. Темпи зростання склали 1,4%.
Найбільше біженців за цей період прийняли: Німеччина – 21 355 осіб (2%), Чехія – 8 240 (2,5%) та Румунія – 3 825 осіб (3%).
Де біженців поменшало?
Проте було кілька країн, де за цей період кількість осіб під тимчасовим захистом зменшилася. У Польщі кількість осіб, які отримали тимчасовий захист, зменшилася на 3 660 осіб (зниження на -0,4%).
Подібним чином у Португалії зафіксовано зменшення на 470 осіб (-0,8 відсотка), а у Франції – на 170 осіб (-0,3 відсотка). В Естонії було незначне зниження на 30 осіб (-0,1 відсотка) щодо кількості бенефіціарів тимчасового захисту.
За цей же період громадяни України становили 98% тих, хто отримав тимчасовий захист в ЄС.
Дорослі жінки становили майже половину (46,6%), більшість з них – жінки у віковій групі 35 – 64 роки. Діти становили трохи більше третини (34,6%), а дорослі чоловіки – менше п'ятої частини (18,8%) від загальної кількості.