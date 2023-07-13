На убежище потратили более 43 миллиардов евро

По данным Кильского университета, европейские страны уже потратили на убежище для украинцев около 43 миллиардов евро. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Среди европейских стран, принимающих украинцев, наибольшую сумму средств потратила Польша, что составляет более 12 миллиардов евро На втором месте – Германия. Ее расходы на украинских искателей убежища составили почти 11 миллиардов евро.

Значительные суммы денег выделили для украинцев:

Чехия – 2,94 миллиарда евро;

– 2,94 миллиарда евро; Испания – 2,24 миллиарда евро;

– 2,24 миллиарда евро; Франция – 2,04 миллиарда евро;

– 2,04 миллиарда евро; Румыния – 1,26 миллиарда евро;

– 1,26 миллиарда евро; Швейцария – 1,16 миллиарда евро;

– 1,16 миллиарда евро; Италия – 1,15 миллиарда евро.

Также в исследовании отмечается, что большой вклад в помощь украинцам внесли обычные граждане европейских стран.

Какие страны ЕС приняли больше всего украинцев?

По последним данным Евростата, по состоянию на июнь 2023 года более 4 миллионов неевропейских граждан искали убежища в странах ЕС из-за вторжения России в Украину. Им была предоставлена временная защита.

Основными странами, принимавших украинцев, стали:

Германия – (1 111 590 человек или 28% от общего числа беглецов от войны); Польша – 991 375 человек (25%); Чехия – 340 090 человек (8%).

Однако было несколько стран, где за этот период количество лиц под временной защитой уменьшилось. В Польше количество лиц, получивших временную защиту, уменьшилось на 3 660 человек. Подобным образом в Португалии зафиксировано уменьшение на 470 человек, а во Франции – на 170 человек.

Заметим, например, поляки сохраняют положительное отношение к украинцам и через полтора года полномасштабной войны. Большинство граждан Польши согласны, чтобы украинские беженцы остались в стране на годы.