Третина українських біженок вже працевлаштувалися за кордоном: чи повернуться вони додому
Джерело:Український медіа-центр
Українки, які рятуються від війни за кордоном, поволі адаптуються у нових умовах. Через це вони можуть не повернутися в Україну після завершення війни.
Про це каже директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова. Вона розповіла, скільки українок повернеться додому.
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Скільки українок повернеться додому
За кордон поїхали переважно ті жінки, які впевнені у своїх силах, можуть там пристосуватися, зокрема знайти роботу. Це вже зробили третина жінок, які поїхали за кордон через повномасштабне вторгнення.
Ризик, що вони не повернуться є, і високий. Населення Європи старіє, а отже, старіє і робоча сила. У Європі багато країн потерпають від браку цієї сили. Чому б їм не адаптувати для цього українських жінок? Ми європейці, християни, нас легко адаптувати до того способу життя,
– пояснює Лібанова.
Науковиця висловила надії, що після війни повернеться половина українців, які зараз перебувають за кордоном.
Українцям, які хочуть повернутися в Україну, платять: які країни
Через півтора року після початку повномасштабної війни країни, які прийняли українських біженців, готові підтримати українців у прагненні повернутися додому. Зокрема, таке пропонують:
- Швейцарія виплатить українцям 500 швейцарських франків для дорослих (20 420 гривень) та 250 швейцарських франків для неповнолітніх (10 210 гривень);
- Ірландський уряд планує виплачувати допомогу українцям, щоб змотивувати їх повернутися додому.
- Норвегія виплатить 15 тисяч норвезьких крон готівкою (50 150 гривень), щоб повернутися додому та влаштуватись в Україні.