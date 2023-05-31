Третина українських біженок вже працевлаштувалися за кордоном: чи повернуться вони додому

Про це каже директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова. Вона розповіла, скільки українок повернеться додому.

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Скільки українок повернеться додому

За кордон поїхали переважно ті жінки, які впевнені у своїх силах, можуть там пристосуватися, зокрема знайти роботу. Це вже зробили третина жінок, які поїхали за кордон через повномасштабне вторгнення.

Ризик, що вони не повернуться є, і високий. Населення Європи старіє, а отже, старіє і робоча сила. У Європі багато країн потерпають від браку цієї сили. Чому б їм не адаптувати для цього українських жінок? Ми європейці, християни, нас легко адаптувати до того способу життя,

– пояснює Лібанова.

Науковиця висловила надії, що після війни повернеться половина українців, які зараз перебувають за кордоном.

Українцям, які хочуть повернутися в Україну, платять: які країни

Через півтора року після початку повномасштабної війни країни, які прийняли українських біженців, готові підтримати українців у прагненні повернутися додому. Зокрема, таке пропонують:

Швейцарія виплатить українцям 500 швейцарських франків для дорослих (20 420 гривень) та 250 швейцарських франків для неповнолітніх (10 210 гривень);

виплатить українцям 500 швейцарських франків для дорослих (20 420 гривень) та 250 швейцарських франків для неповнолітніх (10 210 гривень); Ірландський уряд планує виплачувати допомогу українцям, щоб змотивувати їх повернутися додому.

планує виплачувати допомогу українцям, щоб змотивувати їх повернутися додому. Норвегія виплатить 15 тисяч норвезьких крон готівкою (50 150 гривень), щоб повернутися додому та влаштуватись в Україні.

Зверніть увагу: німецька програма підтримки Bürgergeld з 1 липня 2023 року пропонує українським біженцям низку можливостей для покращення їх кваліфікації. Ініціатива надає широкий спектр підтримки та навчання з метою підвищення кваліфікації українців та сприяння їх успішній інтеграції в німецьке суспільство. Як це працює та що необхідно для отримання підтримки – читайте у матеріалі.