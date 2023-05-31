Треть украинских беженок уже трудоустроились за границей: вернутся ли они домой

31 мая 2023, 09:40
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Источник:

Украинский медиа-центр

Украинки, спасающиеся от войны за границей, постепенно адаптируются в новых условиях. Поэтому они могут не вернуться в Украину после завершения войны.

Об этом говорит директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова. Она рассказала, сколько украинок вернется домой.

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Сколько украинок вернется домой

За границу поехали преимущественно те женщины, которые уверены в своих силах, могут там приспособиться, в том числе найти работу. Это уже сделали треть женщин, уехавших за границу из-за полномасштабного вторжения.

Риск, что они не вернутся есть, и высок. Население Европы стареет, а значит, стареет и рабочая сила. В Европе многие страны страдают от нехватки этой силы. Почему бы им не приспособить для этого украинских женщин? Мы европейцы, христиане, нас легко адаптировать к тому образу жизни,
– объясняет Либанова.

Ученая выразила надежду, что после войны вернется половина украинцев, которые сейчас находятся за границей.

Украинцам, желающим вернуться в Украину, платят: какие страны

Через полтора года после начала полномасштабной войны страны, принявшие украинских беженцев, готовы поддержать украинцев в стремлении вернуться домой. В частности, такое предлагают:

  • Швейцария выплатит украинцам 500 швейцарских франков для взрослых (20420 гривен) и 250 швейцарских франков для несовершеннолетних (10210 гривен);
  • Ирландское правительство планирует выплачивать помощь украинским, чтобы мотивировать их вернуться домой.
  • Норвегия выплатит 15 тысяч норвежских крон наличными (50 150 гривен), чтобы вернуться домой и устроиться в Украине.
Автор: Марта Касіянчук