Треть украинских беженок уже трудоустроились за границей: вернутся ли они домой
Источник:Украинский медиа-центр
Украинки, спасающиеся от войны за границей, постепенно адаптируются в новых условиях. Поэтому они могут не вернуться в Украину после завершения войны.
Об этом говорит директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова. Она рассказала, сколько украинок вернется домой.
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Сколько украинок вернется домой
За границу поехали преимущественно те женщины, которые уверены в своих силах, могут там приспособиться, в том числе найти работу. Это уже сделали треть женщин, уехавших за границу из-за полномасштабного вторжения.
Риск, что они не вернутся есть, и высок. Население Европы стареет, а значит, стареет и рабочая сила. В Европе многие страны страдают от нехватки этой силы. Почему бы им не приспособить для этого украинских женщин? Мы европейцы, христиане, нас легко адаптировать к тому образу жизни,
– объясняет Либанова.
Ученая выразила надежду, что после войны вернется половина украинцев, которые сейчас находятся за границей.
Украинцам, желающим вернуться в Украину, платят: какие страны
Через полтора года после начала полномасштабной войны страны, принявшие украинских беженцев, готовы поддержать украинцев в стремлении вернуться домой. В частности, такое предлагают:
- Швейцария выплатит украинцам 500 швейцарских франков для взрослых (20420 гривен) и 250 швейцарских франков для несовершеннолетних (10210 гривен);
- Ирландское правительство планирует выплачивать помощь украинским, чтобы мотивировать их вернуться домой.
- Норвегия выплатит 15 тысяч норвежских крон наличными (50 150 гривен), чтобы вернуться домой и устроиться в Украине.