Ініціатива надає широкий спектр підтримки та навчання з метою підвищення кваліфікації українців та сприяння їх успішній інтеграції в німецьке суспільство. Як це працює та що необхідно для отримання підтримки – нижче у матеріалі.

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Нова допомога для українців у Німеччині

Відтепер біженці з України від Jobcenter можуть отримати наступні пропозиції у межах програми "Teilhabe am Arbeitsmarkt":

завершити навчання за своєю спеціальністю та отримати відповідний атестат. Це може включати навчання з нуля, яке зазвичай триває 3 роки, і його витрати будуть покриті;

отримувати фінансову підтримку під час освоєння необхідних базових навичок, як-от читання, математика або IT;

додаткову підтримку в розмірі 150 євро ("Weiterbildungsgeld") при необхідності відвідування курсів для завершення навчання за спеціальністю;

додатковий "Bürgergeld-Bonus" у розмірі 75 євро на місяць при участі в програмах, що допомагають повернутися до професії на тривалий період;

скористатися інтенсивним коучингом, який надається центром зайнятості. Ця нова пропозиція дозволяє отримувати підтримку прямо вдома, щоб ви могли продовжувати освоювати нову спеціальність або працювати.

Наголошується, що спеціальна програма "Teilhabe am Arbeitsmarkt" тепер є постійною пропозицією Jobcenter, спрямованою на допомогу людям, яким складно знайти своє місце на ринку праці.

Що потрібно зробити?

Щоб скористатися цими пільгами, необхідно детальніше ознайомитися з умовами та вимогами. Це можна зробити звернувшись до Jobcenter або відвідавши їхній сайт. Там ви знайдете повну інформацію про доступні програми підтримки, включаючи навчальні курси, тренінги та інші ресурси.

Якщо ви отримуєте допомогу у рамках "Bürgergeld", ви також маєте право на курси підвищення кваліфікації. Проте їх надання не є автоматичним. Перш за все, вам потрібно пройти особисту консультацію, щоб визначити, чи відповідаєте ви вимогам для отримання підтримки. Нова допомога для українських біженців у Німеччині від Jobcenter / Фото UnSplash

Якщо особа вже бере участь у курсах підвищення кваліфікації, які не будуть завершені до 1 липня 2023 року, з цієї дати ви матимете можливість отримувати додаткову суму в розмірі 150 євро на місяць.

Зверніть увагу! Попит на житло у німецьких містах продовжує зростати. Криза в Німеччині цього року набула таких масштабів, що старий аеропорт у Берліні мусили перетворити на контейнерний табір для біженців. Уряд Німеччини обіцяє додатково виділити 1 мільярд євро на допомогу тим, хто потребує житла. Але цієї суми катастрофічно замало.