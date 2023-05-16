У Естонії 44% українців віком від 20 до 64 років, які отримали тимчасовий захист, знайшли собі роботу. Для країн ЄС такий показник – надзвичайно високий. Тенденція позитивна, адже частка працюючих біженців постійно зростає.

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Високий рівень працевлаштування українських біженців свідчить про те, що у людей є бажання і воля стати самодостатніми і почати будувати своє життя. Головне, щоб вони знайшли роботу, яка дозволить утримувати сім'ю та орендувати житло,

– зазначила представник міністерства соціальних справ Естонії Улла Саар.

Найвищий рівень зайнятості серед українців від 35 до 39 років. Ця вікова категорія найактивніше влаштовується на роботу в Естонії, а частка безробітних серед них постійно знижується.

Ким працюють українці в Естонії

Громадяни України не можуть гарантовано знайти роботу за своїм рівнем кваліфікації. Більшість погоджуються на посади нижчі за рівнем престижності та оплати. Навіть хороша освіта українських біженців не може зарадити, якщо немає знання естонської мови. Тому найпоширеніша робота в Естонії пов'язана з промисловістю або роботою по дому.

Фонд страхування від безробіття Естонії надає допомогу з пошуком вакансій, пропонує консультації щодо кар'єри та спеціальне навчання. Дедалі популярнішими серед українців стають курси естонської мови.

Тимчасовий захист в Естонії отримали понад 40 тисяч українців, з них 58% – працездатного віку. Наразі "‎портрет" сучасних українських біженців сильно відрізняється від тих, які просили притулку в країні раніше. Ще кілька років тому це були молоді чоловіки з низьким рівнем освіти, а з 2022 року – переважно жінки з вищою освітою.