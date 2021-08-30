Скільки пропонують різноробочим за кордоном: цікаві дані по країнах

Європейські країни потребують кваліфікованих зварників, слюсарів, операторів робочих верстатів та різноробочих. Таким працівникам готові платити від 30 тисяч до 100 тисяч гривень.

Заробіток залежить від країни. Про це свідчать дані кадрового порталу grc.ua.

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Скільки можна заробити за кордоном

Найбільше вакансій опублікували роботодавці з таких країн:

Польщі (44% всіх актуальних оголошень);

Литви (15%);

Словаччини (11%);

Німеччини (7%);

Латвії (7%);

Фінляндії (7%).

При цьому у 77% випадків працівникам обіцяють страховку та житло. У 62% оголошень передбачено харчування. 61% роботодавців гарантують видати спеціальний одяг. Більшість польських роботодавців також компенсують відбування карантину і тести на коронавірус.

Найвищі зарплати для робітників пропонують у таких країнах:

Фінляндії – від 94 тисячі гривень (для робітників з досвідом роботи 2 – 3 роки, сертифікатами, що підтверджують кваліфікацію та знанням основ англійської мови);

Німеччині – від 58 тисяч гривень;

Словаччині – від 47,5 тисяч гривень;

Польщі – від 46 тисяч гривень;

Латвії – від 33 тисячі гривень;

Литві – від 31 тисячі гривень.