Заробіток залежить від країни. Про це свідчать дані кадрового порталу grc.ua.

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Скільки можна заробити за кордоном

Найбільше вакансій опублікували роботодавці з таких країн:

  • Польщі (44% всіх актуальних оголошень);
  • Литви (15%);
  • Словаччини (11%);
  • Німеччини (7%);
  • Латвії (7%);
  • Фінляндії (7%).

При цьому у 77% випадків працівникам обіцяють страховку та житло. У 62% оголошень передбачено харчування. 61% роботодавців гарантують видати спеціальний одяг. Більшість польських роботодавців також компенсують відбування карантину і тести на коронавірус.

Найвищі зарплати для робітників пропонують у таких країнах:

  • Фінляндії – від 94 тисячі гривень (для робітників з досвідом роботи 2 – 3 роки, сертифікатами, що підтверджують кваліфікацію та знанням основ англійської мови);
  • Німеччині – від 58 тисяч гривень;
  • Словаччині – від 47,5 тисяч гривень;
  • Польщі – від 46 тисяч гривень;
  • Латвії – від 33 тисячі гривень;
  • Литві – від 31 тисячі гривень.