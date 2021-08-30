Заробіток залежить від країни. Про це свідчать дані кадрового порталу grc.ua.

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Скільки можна заробити за кордоном

Найбільше вакансій опублікували роботодавці з таких країн:

Польщі (44% всіх актуальних оголошень);

Литви (15%);

Словаччини (11%);

Німеччини (7%);

Латвії (7%);

Фінляндії (7%).

При цьому у 77% випадків працівникам обіцяють страховку та житло. У 62% оголошень передбачено харчування. 61% роботодавців гарантують видати спеціальний одяг. Більшість польських роботодавців також компенсують відбування карантину і тести на коронавірус.

Найвищі зарплати для робітників пропонують у таких країнах:

Фінляндії – від 94 тисячі гривень (для робітників з досвідом роботи 2 – 3 роки, сертифікатами, що підтверджують кваліфікацію та знанням основ англійської мови);

Німеччині – від 58 тисяч гривень;

Словаччині – від 47,5 тисяч гривень;

Польщі – від 46 тисяч гривень;

Латвії – від 33 тисячі гривень;

Литві – від 31 тисячі гривень.

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