Заробіток залежить від країни. Про це свідчать дані кадрового порталу grc.ua.
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Скільки можна заробити за кордоном
Найбільше вакансій опублікували роботодавці з таких країн:
- Польщі (44% всіх актуальних оголошень);
- Литви (15%);
- Словаччини (11%);
- Німеччини (7%);
- Латвії (7%);
- Фінляндії (7%).
При цьому у 77% випадків працівникам обіцяють страховку та житло. У 62% оголошень передбачено харчування. 61% роботодавців гарантують видати спеціальний одяг. Більшість польських роботодавців також компенсують відбування карантину і тести на коронавірус.
Найвищі зарплати для робітників пропонують у таких країнах:
- Фінляндії – від 94 тисячі гривень (для робітників з досвідом роботи 2 – 3 роки, сертифікатами, що підтверджують кваліфікацію та знанням основ англійської мови);
- Німеччині – від 58 тисяч гривень;
- Словаччині – від 47,5 тисяч гривень;
- Польщі – від 46 тисяч гривень;
- Латвії – від 33 тисячі гривень;
- Литві – від 31 тисячі гривень.