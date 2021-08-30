Заработок зависит от страны. Об этом свидетельствуют данные кадрового портала grc.ua.

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Сколько можно заработать за рубежом

Больше всего вакансий опубликовали работодатели из таких стран:

Польше (44% всех актуальных объявлений);

Литвы (15%);

Словакии (11%);

Германии (7%);

Латвии (7%);

Финляндии (7%).

При этом в 77% случаев работникам обещают страховку и жилье. В 62% объявлений предусмотрено питание. 61% работодателей гарантируют выдать специальную одежду. Большинство польских работодателей также компенсируют отбывания карантина и тесты на коронавирус.

Самые высокие зарплаты для рабочих предлагают в следующих странах:

Финляндии – от 94 тысяч гривен (для рабочих с опытом работы 2 – 3 года, сертификатами, подтверждающими квалификацию и знанием основ английского языка);

Германии – от 58 тысяч гривен;

тысяч Словакии – от 47,5 тысячи гривен;

тысячи Польше – от 46 тысяч гривен;

тысяч Латвии – от 33 тысяч гривен;

тысяч Литве – от 31 тысячи гривен.