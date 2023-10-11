Відповідно до нещодавнього звіту Eurydice, мережі, замовленої Єврокомісією для аналізу систем освіти в Європі, існує суттєва різниця в зарплатах. Звіт показує, що річний заробіток вчителів коливається через різні чинники, одним із яких є рівень освіти самих викладачів. Тож, скільки заробляють вчителі у різних країнах ЄС – далі у матеріалі!

Читайте також Робота у країнах Балтії: ким працюють та скільки заробляють українці у Латвії, Литві та Естонії

Де вчителям платять найбільше?

Дані Eurydice показують, що вчителі дошкільних закладів отримують нижчу зарплату порівняно з їхніми колегами, особливо вчителями старших класів середньої школи.

Серед країн Швейцарія та Данія є лідерами з точки зору винагороди вчителів. Там річна зарплата педагогів досягає 66 972 євро та 47 980 євро відповідно. Для тих, хто лише починає, місячний заробіток для вчителів початкового рівня у Швейцарії та Данії становить приблизно 5 581 євро та 3 998 євро відповідно.

Ірландія, Австрія, Німеччина, Хорватія та Естонія, у звіті відсутні. Але список п'яти країн з найбільшими зарплатами вчителям початкового рівня, завершують Ісландія (45 648 євро), Норвегія (40 479 євро) та Нідерланди (38 413 євро) на рік.

Від чого залежить рівень зарплати?

Як і в більшості країн, в європейських країнах на оплату праці педагогів переважно впливає рівень їхнього досвіду та кваліфікації. Ті, хто має досвід роботи понад десять років, зазвичай отримують вищу зарплату, ніж їхні новопризначені колеги.

Найбільше вчителям із досвідом платять у кількох країнах, зокрема, у:

Швейцарії ці професіонали отримують річну зарплату розміром 72 366 євро,

тоді як їхні колеги в Ірландії отримують 60 369 євро,

а в Данії – 55 312 євро.

На відміну від цього, вчителі в Угорщині отримують середню річну зарплату в розмірі 8 063 євро.

Скільки заробляють вчителі у різних країнах ЄС / Фото UnSplash

В яких країнах вчителі заробляють найменше?

У Європі Болгарія та Румунія мають найнижчу зарплату вчителів, де річний заробіток становить 7 731 євро та 8 027 євро відповідно. У порівнянні з іншими європейськими країнами, болгарські вчителі отримують приблизно 644 євро на місяць, тоді як їхні румунські колеги заробляють близько 668 євро.

До слова, середня річна зарплата вчителів у Німеччині становить 62 000 євро. З іншого боку, Латвія та Словаччина пропонують значно нижчі ставки, де вчителі заробляють близько 9 480 і 10 980 євро відповідно. Водночас Греція, Чехія та Хорватія належать до країн із найнижчими зарплатами в цій категорії – від 13 104 до 14 789 євро на рік.

Є країни, де всі вчителі мають однакову зарплату

Водночас є країни Європейського Союзу, в яких як педагоги-початківці, так і досвідчені експерти отримують однакову винагороду за свою роботу:

Бельгія;

Болгарія;

Кіпр;

Греція;

Іспанія;

Франція;

Угорщина;

Ісландія;

Італія;

Литва;

Латвія;

Нідерланди;

Португалія;

Румунія;

Словенія.

Як щодо різниці між директором та вчителем?

Директори шкіл зазвичай отримують вищу зарплату, ніж вчителі, особливо в європейських країнах, де їх винагорода безпосередньо пов'язана з розміром школи та кількістю учнів.

Оплата праці директорів шкіл суттєво різниться в різних системах освіти, залежно від таких факторів, як характеристики школи, досвід директора та рівень його відповідальності.

Зверніть увагу: 49% українців, які переїхали до Європи після повномасштабного вторгнення, змогли працевлаштуватися. Серед тих, хто переїхав до ЄС ще до лютого 2022 року, таких 74%.