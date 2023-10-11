Согласно недавнему отчету Eurydice, сети, заказанной Еврокомиссией для анализа систем образования в Европе, существует существенная разница в зарплатах. Отчет показывает, что годовой заработок учителей колеблется из-за разных факторов, одним из которых является уровень образования самих преподавателей. Итак, сколько зарабатывают учителя в разных странах ЕС – дальше в материале!

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Где учителям платят больше всего?

Данные Eurydice показывают, что учителя дошкольных учреждений получают более низкую зарплату по сравнению с их коллегами, особенно учителями старших классов средней школы.

Среди стран Швейцария и Дания являются лидерами с точки зрения вознаграждения учителей. Там годовая зарплата педагогов достигает 66 972 евро и 47 980 евро соответственно. Для начинающих месячный заработок для учителей начального уровня в Швейцарии и Дании составляет примерно 5 581 евро и 3 998 евро соответственно.

Ирландия, Австрия, Германия, Хорватия и Эстония в отчете отсутствуют. Но список пяти стран с наибольшими зарплатами учителям начального уровня, завершают Исландия (45 648 евро), Норвегия (40 479 евро) и Нидерланды (38 413 евро) в год.

От чего зависит уровень заработной платы?

Как и в большинстве стран, в европейских странах на оплату труда педагогов влияет преимущественно уровень их опыта и квалификации. Имеющие опыт работы более десяти лет обычно получают более высокую зарплату, чем их новоназначенные коллеги.

Больше всего учителям с опытом платят в нескольких странах, в частности, в:

Швейцарии эти профессионалы получают годовую зарплату размером 72 366 евро,

тогда как их коллеги в Ирландии получают 60 369 евро,

а в Дании – 55 312 евро.

В отличие от этого, учителя в Венгрии получают среднюю годовую зарплату в размере 8 063 евро.

Сколько зарабатывают учителя в разных странах ЕС / Фото UnSplash

В каких странах учителя зарабатывают меньше?

В Европе Болгария и Румыния имеют самую низкую зарплату учителей, где годовой заработок составляет 7 731 евро и 8 027 евро соответственно. По сравнению с другими европейскими странами болгарские учителя получают примерно 644 евро в месяц, в то время как их румынские коллеги зарабатывают около 668 евро.

Кстати, средняя годовая зарплата учителей в Германии составляет 62 000 евро. С другой стороны, Латвия и Словакия предлагают значительно более низкие ставки, где учителя зарабатывают около 9 480 и 10 980 евро соответственно. В то же время Греция, Чехия и Хорватия принадлежат странам с самыми низкими зарплатами в этой категории – от 13 104 до 14 789 евро в год.

Есть страны, где все учителя имеют одинаковую зарплату

В то же время есть страны Европейского Союза, в которых как начинающие педагоги, так и опытные эксперты получают одинаковое вознаграждение за свою работу:

Бельгия;

Болгария;

Кипр;

Греция;

Испания;

Франция;

Венгрия;

Исландия;

Италия;

Литва;

Латвия;

Нидерланды;

Португалия;

Румыния;

Словения.

Как насчет разницы между директором и учителем?

Директора школ обычно получают более высокую зарплату, чем учителя, особенно в европейских странах, где их вознаграждение напрямую связано с размером школы и количеством учащихся.

Оплата труда директоров школ существенно отличается в различных системах образования в зависимости от таких факторов, как характеристики школы, опыт директора и уровень его ответственности.

Обратите внимание: 49% украинцев, переехавших в Европу после полномасштабного вторжения, смогли трудоустроиться. Среди переехавших в ЕС еще до февраля 2022 года таких 74%.