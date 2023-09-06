49% українців, які переїхали до Європи після повномасштабного вторгнення, змогли працевлаштуватися. Серед тих, хто переїхав до ЄС ще до лютого 2022 року, таких 74%. Такими є результати "‎Всеєвропейського дослідження українців у Європі", яке провела соціологічна група "‎Рейтинг".

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Робота в Європі

Найменше працевлаштованих українців (35%) у західній Європі, а найбільше (67%) – у східній. Рідше виходять на роботу українці, які приїхали з півдня та сходу країни, а також із Києва.

Часто респонденти відповідали, що мають не одну роботу і не в одній країні. Понад 80% серед працевлаштованих мають роботу лише в країні перебування, 14% – працюють віддалено в Україні чи у кількох країнах одразу. Рівень працевлаштування серед чоловіків майже в 1,5 раза вищий, ніж серед жінок.

Також є ті, хто поки не влаштувався на роботу за кордоном або взагалі не планує цього робити. В активному пошуку роботи перебувають 25% українців, ще 39% – думають над цим, а третина – роботу не шукає. Найменш зацікавлені у пошуку роботи ті біженці, які перебувають у західній Європі.

Які проблеми виникають із пошуком роботи

Найчастіше про відмови українським біженцям при прийомі на роботу говорять опитані, які проживають у східноєвропейських країнах. Особливо популярними були такі відповіді серед молоді, яка нещодавно переїхала до країн ЄС.

Найбільшими проблемами українців при працевлаштуванні є:

Мовний бар'єр (73%);

Некваліфікована робота (29%);

Низькооплачувана робота (19%);

Невизнання українських дипломів (14%).

Лише 13% респондентів на високому рівні володіють мовою країни, в якій проживають. Ще 20% спілкуються на середньому рівні, тому можуть підтримати побутову розмову та читати короткі тексти. 29% українців володіють мовою на базовому рівні та знають прості фрази. Решта опитаних не спілкуються іноземною мовою взагалі. Логічно, з тих, хто добре володіє мовою, більшість працевлаштовано.

Під час дослідження було анонімно опитано 2 116 українців віком від 18 років. Соціологи охопили 31 країну Європи.