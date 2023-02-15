Скільки коштує навчання за кордоном: актуальна вартість у найпопулярніших університетах Польщі
Джерело:інстаграм TransferGo Ukraine
Польські університети завжди вабили українців: недалеко від дому, якісна освіта та доступна ціна за навчання. А з початком повномасштабної російсько-української війни кількість наших студентів у Польщі значно зросла.
Так, ми уже розповідали, як українським студентам оформити медичну страховку, що є однією з обов'язкових умов навчання в сусідній країні. А сьогодні розберемось, скільки зараз приблизно коштує навчання в університетах Польщі.
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Серед найпопулярніших тамтешніх вишів – Варшавський університет, Ягеллонський Університет у Кракові чи Університет Марії Кюрі-Склодовської у Любліні.
Вартість навчання у Польщі
Варшава
- від 820 – 1300 євро на рік, якщо дисципліни викладатимуть польською мовою;
- від 1200 євро на рік – англійською мовою.
Оплату можна проводити щомісячно.
Краків, Вроцлав
- 930 – 1150 євро на рік – навчання польською мовою;
- 1200 – 2000 євро на рік – навчання англійською.
Оплату за навчання можна розділити на місячні внески, оплату за семестр або ж одразу за рік.
Люблін, Лодзь
- від 975 – 1200 євро на рік – навчання польською мовою;
- 1250 – 2000 євро на рік – викладання англійською.
Оплату за навчання можна проводити помісячно, за семестр або за рік.Зауважте! Українські студенти, які до 24 лютого 2022 року вже навчались в університеті України, виїхали до Польщі та легально тут перебувають, можуть подати заявку на вступ до будь-якого університету, що працює в Польщі. При цьому важливо, щоб рік навчання, напрямок і рівень навчання збігалися.
Для кого навчання на денній формі буде безплатним
- Якщо студент має статус біженця або користується тимчасовим або додатковим захистом на території Польщі;
- має Карту поляка;
- має близьких родичів, що є громадянами Польщі, та тут проживають.