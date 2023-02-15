Скільки коштує навчання за кордоном: актуальна вартість у найпопулярніших університетах Польщі

Польські університети завжди вабили українців: недалеко від дому, якісна освіта та доступна ціна за навчання. А з початком повномасштабної російсько-української війни кількість наших студентів у Польщі значно зросла.

Так, ми уже розповідали, як українським студентам оформити медичну страховку, що є однією з обов'язкових умов навчання в сусідній країні. А сьогодні розберемось, скільки зараз приблизно коштує навчання в університетах Польщі.

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Серед найпопулярніших тамтешніх вишів – Варшавський університет, Ягеллонський Університет у Кракові чи Університет Марії Кюрі-Склодовської у Любліні.

Вартість навчання у Польщі

Варшава

від 820 – 1300 євро на рік, якщо дисципліни викладатимуть польською мовою;

від 1200 євро на рік – англійською мовою.

Оплату можна проводити щомісячно.

Краків, Вроцлав

930 – 1150 євро на рік – навчання польською мовою;

1200 – 2000 євро на рік – навчання англійською.

Оплату за навчання можна розділити на місячні внески, оплату за семестр або ж одразу за рік.

Люблін, Лодзь

від 975 – 1200 євро на рік – навчання польською мовою;

1250 – 2000 євро на рік – викладання англійською.

Оплату за навчання можна проводити помісячно, за семестр або за рік.

Для кого навчання на денній формі буде безплатним

Якщо студент має статус біженця або користується тимчасовим або додатковим захистом на території Польщі;

має Карту поляка;

має близьких родичів, що є громадянами Польщі, та тут проживають.

Українські студенти, які до 24 лютого 2022 року вже навчались в університеті України, виїхали до Польщі та легально тут перебувають, можуть подати заявку на вступ до будь-якого університету, що працює в Польщі. При цьому важливо, щоб рік навчання, напрямок і рівень навчання збігалися.